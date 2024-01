Ex-CS-Chef Tidjane Thiam verlässt Kering-Verwaltungsrat

Thiam wolle die notwendige Zeit haben, um sich als Vorsitzender der Demokratischen Partei der Elfenbeinküste (PDCI) seinen politischen Verpflichtungen zu widmen, teilte Kering am Dienstag mit.

Thiam war Mitte 2020 als unabhängiger Verwaltungsrat in das Aufsichtsgremium des französischen Konzerns berufen worden, wo er Vorstand des Prüfungsausschuss und Mitglied des Vergütungsausschusses war. Der Verwaltungsrat will nun in den kommenden Wochen über eine Nachfolge für Thiam beraten und eine Suche einleiten.

Der französisch-ivorische Doppelbürger war im Dezember 2023 zum neuen Vorsitzenden der PDCI, der grössten Oppositionspartei in der Elfenbeinküste, gewählt worden. Damit dürfte er als Kandidat der Partei bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2025 antreten.

Mit 61 Jahren gilt Thiam in der Elfenbeinküste als jung für hohe politische Ämter. Er ist erst der dritte gewählte Vorsitzende in der Geschichte der 1946 gegründeten PDCI. Vor ihm standen der ivorische Nationalvater Félix Houphouët Boigny und ein weiterer ehemaliger Staatschef, Henri Konan Bédié, an der Spitze der Partei. Bédié verstarb im vergangenen August.

Thiam war von 2015 bis 2020 Konzernchef der Grossbank Credit Suisse, die im Frühling 2023 von der Konkurrentin UBS übernommen wurde. Im Februar 2020 trat er nach monatelangen Schlagzeilen um die Bespitzelung von Topmanagern der Bank als Credit Suisse-CEO zurück.

Paris (awp)