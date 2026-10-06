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06.10.2026 13:07:39

Ex-BND-Chef Hanning wegen Spionagevorwurfs festgenommen

Von Bertrand Benoit

DOW JONES--August Hanning, der ehemalige Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes ist am Morgen unter dem Verdacht der Spionage und des versuchten Landesverrats festgenommen worden - einer der grössten Skandale, die den Geheimdienst seit seiner Gründung Mitte der 1950er Jahre erschüttert haben.

Hanning, der den Bundesnachrichtendienst (BND) von 1998 bis 2005 leitete, wurde laut Angaben des Generalbundesanwalts unter dem Verdacht festgenommen, jahrelang illegal geheime Informationen beschafft und in mindestens einem Fall an einen ausländischen Geheimdienstmitarbeiter weitergegeben zu haben.

Ein Anwalt von Hanning war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die Polizei nahm ausserdem Hannings ehemaligen Büroleiter fest, der nur als Manfred D. identifiziert wurde. Er soll angeblich mehr als ein Jahrzehnt lang in seiner Funktion als Büroleiter zwischen 2012 und 2026 für nachfolgende BND-Präsidenten geheime Informationen an Hanning weitergegeben haben - bis Juni 2022 fast 2.000 Dokumente, von denen viele als geheim eingestuft waren.

Diese Dokumente seien für die Vorbereitung eines regelmässigen Treffens hochrangiger deutscher Geheimdienst- und Sicherheitsbeamter im Kanzleramt bestimmt gewesen - einer der ranghöchsten und am strengsten geschützten Geheimdienst- und Sicherheitsrunden des Landes.

Die Behörde stand in der Kritik, weil sie die umfassende Invasion Russlands in der Ukraine nicht vorhergesehen hatte. Der damalige Präsident der Behörde, Bruno Kahl, heute Deutschlands Botschafter beim Vatikan, befand sich am Tag der Invasion 2022 in Kiew und musste auf dem Landweg evakuiert werden.

In den vergangenen Jahren wurden mehrere BND-Mitarbeiter festgenommen, darunter auch einige hochrangige, unter dem Verdacht, geheime Informationen an ausländische Mächte, darunter Russland, weitergegeben zu haben.

Die Festnahme Hannings ist ein erheblicher Rückschlag für Bundeskanzler Friedrich Merz, der Martin Jäger, den derzeitigen Leiter der Behörde, mit dem Auftrag eingesetzt hatte, ihren Ruf wiederherzustellen. Jäger beaufsichtigt die Transformation des BND von einer reinen Informations- und Analysebehörde zu einem schlagkräftigeren Geheimdienst mit erweiterten Befugnissen, einschliesslich der Möglichkeit, nach Cyberangriffen zurückzuschlagen.

Das Gesetz zur Stärkung der Befugnisse des BND und des Bundesamts für Verfassungsschutz befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren. Die Nachricht von der Festnahme kommt einen Tag, nachdem Jäger sowie die Chefs des Inlands- und Militärgeheimdienstes dem Parlament in einer regulären Frage-und-Antwort-Runde Rede und Antwort standen.

Hanning drohen laut Staatsanwaltschaft mögliche Anklagen wegen landesverräterischer Spionage, illegaler Beschaffung von Staatsgeheimnissen, versuchten Landesverrats und Spionage. Manfred D. wird der Beihilfe zum versuchten Landesverrat und zur landesverräterischen Spionage verdächtigt.

Anfang 2010, nachdem Hanning aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden war und zusammen mit seiner Frau eine eigene Beratungsfirma gegründet hatte, vereinbarten die beiden Männer laut Staatsanwaltschaft, dass Manfred D. versuchen würde, BND-Informationen zu beschaffen und sie gegen Bezahlung an Hanning weiterzugeben.

In einem Fall habe Hanning geheime Informationen genutzt, um eine Analyse für einen ausländischen Geheimdienstmitarbeiter zu erstellen, so die Staatsanwaltschaft. Es sei jedoch nicht bekannt, ob Hannings Analyse tatsächlich den vorgesehenen Empfänger erreichte.

Hanning stand laut Staatsanwaltschaft zudem regelmässig mit einem Mitarbeiter einer anderen Geheimdienstorganisation in Kontakt, dem er über mehrere Jahre hinweg politische Informationen zur Verfügung stellte, die zum Teil mit Hilfe der von Manfred D. beschafften Dokumente zusammengestellt wurden.

Nach seinem Ausscheiden aus dem BND kehrte der ehemalige Geheimdienstchef ins Innenministerium zurück, wo er bereits in den 1970er Jahren gearbeitet hatte. Von 2005 bis 2009 war er Staatssekretär unter dem verstorbenen Wolfgang Schäuble in der ersten Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Die Verdachtsmomente wegen angeblicher Spionage kamen erstmals im vergangenen Jahr auf, als Hamburger Staatsanwälte bei einer Durchsuchung von Hannings Büro im Rahmen einer nicht zusammenhängenden strafrechtlichen Ermittlung Dokumente entdeckten und diese an die für Spionage, Terrorismus und politisch motivierte Straftaten zuständige Generalbundesanwaltschaft weiterleiteten.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 07:08 ET (11:08 GMT)

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