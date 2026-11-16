eWeLL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

eWeLL veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

eWeLL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24.36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18.78 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.08 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eWeLL einen Umsatz von 870.7 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch