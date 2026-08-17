eWeLL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

eWeLL hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 23.71 JPY gegenüber 18.89 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eWeLL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.04 Milliarden JPY im Vergleich zu 849.1 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch