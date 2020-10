EVOTEC wird für COVID-19-Forschung von Gates-Stiftung gefördert

Die US-Tochter des Hamburger Biotech-Unternehmens EVOTEC wird bei der Suche nach monoklonalen Antikörperkandidaten zur Prävention schwerer COVID-19-Verläufe von der "Bill & Melinda Gates"-Stiftung gefördert.

Ziel ist die Entwicklung und Produktion eines Medikamentes, das anfälligen Bevölkerungsgruppen in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen zugute kommen soll, heisst es in einer Mitteilung von EVOTEC

Zur Höhe der Förderung, die Just - Evotec Biologics mit Sitz in Seattle bekommt, machte Evotec keine Angaben. Just wird ihr Softwaretool Abacus für eine Analyse potenter SARS-CoV-2-Antikörper einsetzen, die der Stiftung von führenden akademischen medizinischen Zentren weltweit zur Verfügung gestellt wurden.

Im Juli hatte Just vom US-Verteidigungsministerium bereits einen Auftrag zur Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von COVID-19 erhalten.

Im XETRA-Handel gewinnt die EVOTEC-Aktie zeitweise 1,52 Prozent auf 23,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)