EVOTEC und Pfizer verkünden Zusammenarbeit bei Wirkstoffforschung

Die beiden Unternehmen haben eine mehrjährige Forschungskooperation sowie eine Options- und Lizenzvereinbarung geschlossen und wollen sich zunächst auf die frühe Forschung und Entdeckung in den Bereichen Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten konzentrieren, wie EVOTEC mitteilte.

Die Forschungsarbeiten sollen an EVOTECs Standorten in Frankreich stattfinden, unter anderem am Campus Curie in Toulouse. Der Hamburger Konzern wird von Pfizer Forschungszahlungen erhalten und hat Anspruch auf mögliche Meilenstein- und Lizenzzahlungen, die an den Erfolg der Programme geknüpft sind. Über deren Höhe machte EVOTEC keine Angaben.

FRANKFURT (Dow Jones)