So habe die US-Arzneimittelbehörde FDA die Erlaubnis erteilt, einen zweiten Wirkstoffkandidaten in klinischen Studien am Menschen einzusetzen (Investigational New Drug - IND), teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die Phase-1-Studie soll 2027 beginnen. Die Aktie von EVOTEC stieg vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um sechs Prozent.

Der erste im Rahmen der Partnerschaft hervorgebrachte Kandidat ist den Angaben zufolge im März in eine klinische Phase-1-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinom eingetreten.

Die EVOTEC-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeiweise 1,91 Prozent auf 2,78 Euro.

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HAMBURG (awp international)