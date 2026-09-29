EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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29.09.2026 08:08:40
Evotec sucht Chief Scientific Officer - Dohrmann scheidet Ende Sept aus
DOW JONES--Evotec sucht einen neuen Chief Scientific Officer (CSO). Wie das im SDAX und TecDAX notierte Hamburger Biotech-Unternehmen mitteilte, wird der derzeitige CSO Cord Dohrmann sein Amt zum 30. September niederlegen. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Dohrmann und dem Unternehmen getroffen worden.
Dohrmann ist seit 2010 Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands der Evotec SE. Die Suche nach einer Nachfolge laufe derzeit.
Kontakt zur Redaktion: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/brb
(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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