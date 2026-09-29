Evotec sucht Chief Scientific Officer - Dohrmann scheidet Ende Sept aus

DOW JONES--Evotec sucht einen neuen Chief Scientific Officer (CSO). Wie das im SDAX und TecDAX notierte Hamburger Biotech -Unternehmen mitteilte, wird der derzeitige CSO Cord Dohrmann sein Amt zum 30. September niederlegen. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Dohrmann und dem Unternehmen getroffen worden.

Dohrmann ist seit 2010 Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands der Evotec SE. Die Suche nach einer Nachfolge laufe derzeit.

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September 29, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)