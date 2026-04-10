EVOTEC SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EVOTEC SE hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.09 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.230 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 253.3 Millionen EUR im Vergleich zu 221.2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.580 EUR beziffert. Im Vorjahr waren -1.110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.08 Prozent auf 788.37 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 796.97 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0.395 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 794.20 Millionen EUR, befunden.

Redaktion finanzen.ch