EVOTEC SE legte Quartalsergebnis vor

Börse aktuell - Live Ticker

Der amerikanische Leitindex notierte am Mittwoch nach einem etwas tieferen Start stärker. Der heimische Aktienmarkt gab im Tagesverlauf nach und zeigte sich schlussendlich an der Nulllinie. Der DAX schloss mit negativem Vorzeichen. In Asien präsentierten sich die Börsen uneinheitlich.