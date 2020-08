EVOTEC bekräftigt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2020

Das Wirkstoffunternehmen EVOTEC ist im ersten Halbjahr 2020 in beiden Geschäftsbereichen gewachsen und hat seine Jahresprognose für Umsatz und Ergebnis bekräftigt.

Wie die im MDAX und TecDAX notierte EVOTEC SE mitteilte, stiegen die Konzernerlöse aus Verträgen mit Kunden um 12 Prozent auf 231 Millionen Euro. Dabei legte das Segment EVT Execute um 16 Prozent auf 228,2 Millionen Euro und EVT Innovate um 8 Prozent auf 44,6 Millionen Euro zu.

Dagegen ging das bereinigte Konzern-EBITDA um 19 Prozent auf 47,3 Millionen Euro zurück. Hier wirkten sich niedrigeren Abschlags-, Meilenstein- und Lizenzeinnahmen belastend aus, während günstige Wechselkursentwicklungen einen positiven Einfluss auf das bereinigte EBITDA hatten. EVOTEC geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die meisten Halbjahresmeilensteine lediglich leicht verspätet eintreffen, jedoch nicht entfallen. Das Periodenergebnis belief sich im ersten Halbjahr 2020 auf 7,3 Millionen Euro nach 10,7 Millionen im Vorjahr.

Die Jahresprognose für Umsatz und bereinigtes EBITDA bekräftigte das Hamburger Unternehmen. Demnach erwartet EVOTEC unverändert Konzernerlöse aus Verträgen mit Kunden von 440 bis 480 Millionen Euro und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 100 bis 120 Millionen. Im Jahr 2019 hatte EVOTEC Erlöse von 446,4 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 123,1 Millionen erzielt.

Aufgrund zusätzlicher Investitionen in Technologieplattformen und Entwicklungskandidaten im Bereich EVT Innovate will EVOTEC allerdings noch stärker in Forschung und Entwicklung investieren und hob deshalb die Prognose für "unverpartnerte F&E" von zuvor etwa 40 auf nun etwa 45 Millionen Euro an. Von Januar bis Juni investierte EVOTEC mit 21,6 Millionen Euro bereits mehr in unverpartnerte F&E als mit 18,7 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

