EVOTEC-Aktie unter Druck: Suche nach neuem Chief Scientific Officer beginnt

Wie das im SDAX und TecDAX notierte Hamburger Biotech -Unternehmen mitteilte, wird der derzeitige CSO Cord Dohrmann sein Amt zum 30. September niederlegen. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Dohrmann und dem Unternehmen getroffen worden.

Dohrmann ist seit 2010 Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands der EVOTEC. Die Suche nach einer Nachfolge laufe derzeit.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeigt sich die EVOTEC-Aktie stellenweise um 1,53 Prozent tiefer bei 2,84 Euro.

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