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Führungswechsel 15.10.2026 11:23:40

EVOTEC-Aktie tiefer: Konzern holt erfahrene Wissenschaftlerin von Novo Nordisk

EVOTEC-Aktie tiefer: Konzern holt erfahrene Wissenschaftlerin von Novo Nordisk

EVOTEC hat Joanna Holbrook mit Wirkung zum 1. November zur Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands ernannt.

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Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, verfügt Joanna Holbrook über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der wissenschaftlichen Forschung und Führung. Zuletzt war sie bei Novo Nordisk als Therapy Area Head für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Lebererkrankungen sowie als Head of in vitro Discovery Platforms tätig.

Via XETRA fällt die EVOTECT-Aktie um 0,31 Prozent auf 2,60 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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