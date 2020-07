EVOTEC-Aktie leichter: EVOTEC investiert in Wiener Krebsforschungs-Startup Quantro Therapeutics

Das Wirkstoffunternehmen EVOTEC und Biotech-Investor Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF) haben sich an der ersten Finanzierungsrunde des österreichischen Startups Quantro Therapeutics beteiligt.

Beide Unternehmen beteiligten sich mit Minderheitsbeteiligungen in gleicher Höhe an Quantro und sind mit jeweils einem Sitz in Quantros Aufsichtsrat vertreten, wie die EVOTEC SE mitteilte.

EVOTEC gab zudem eine Partnerschaft mit Quantro Therapeutics, einem Spin-off des österreichischen Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) und Forschungsinstituts für Molekulare Pathologie (IMP), bekannt. Quantro verfolge das Ziel, neuartige Wirkstoffe gegen Krebs und andere Erkrankungen zu erforschen und zu entwickeln, die Einfluss auf krankheitsverursachende Transkriptionsprogramme nehmen, teilte EVOTEC mit. EVOTEC wird Quantro mit Dienstleistungen für die Hit-Identifizierung für ihre proprietären Anti-Tumor-Projekte unterstützen.

Im XETRA-Handel gewann die EVOTEC-Aktie daraufhin zeitweise 1,64 Prozent auf 24,83 Euro hinzu. Die Gewinne gab sie zum Handelsschluss jedoch wieder ab. Sie beendete den Handel 0,25 Prozent leichter bei 24,37 Euro.

