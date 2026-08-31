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31.08.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Montagvormittag ins Minus

EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Montagvormittag ins Minus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 3,32 EUR ab.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 3,32 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'879 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 3,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75'686 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 120,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 4,28 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 143.48 Mio. EUR, gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -16,21 Prozent präsentiert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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