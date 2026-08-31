EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,0 Prozent auf 3,25 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'859 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 3,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 601'866 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2025. Gewinne von 124,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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