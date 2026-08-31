EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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31.08.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Mittag
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 3,24 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 3,24 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'895 Punkten steht. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,22 EUR. Bei 3,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 443'011 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 125,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 2,04 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. EVOTEC SE gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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