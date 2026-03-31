EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 4,37 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 28'182 Punkten liegt. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,32 EUR. Zuletzt wechselten 253'945 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 8,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 96,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2026 (4,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 05.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -11,36 Prozent zurück. Hier wurden 163.89 Mio. EUR gegenüber 184.89 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,446 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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