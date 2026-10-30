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30.10.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Freitagnachmittag ins Minus
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 2,85 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 2,85 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'432 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,85 EUR aus. Bei 2,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 399'417 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 7,17 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 151,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 EUR am 13.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,367 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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