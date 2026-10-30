EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Freitagnachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 2,85 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'432 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,85 EUR aus. Bei 2,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 399'417 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 7,17 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 151,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 EUR am 13.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,367 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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