EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagmittag tiefer

Um 12:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 2,89 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'554 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,86 EUR. Bei 2,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 221'796 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 59,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 2,41 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,80 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Am 13.08.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -16,21 Prozent zurück. Hier wurden 143.48 Mio. EUR gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,367 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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