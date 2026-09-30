EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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30.09.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 3,06 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'112 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73'732 EVOTEC SE-Aktien.
Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Gewinne von 138,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 13,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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