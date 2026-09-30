EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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30.09.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag kräftig
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,1 Prozent auf 3,10 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 3,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'931 Punkten notiert. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,14 EUR. Bei 2,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 614'207 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 135,48 Prozent. Am 25.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 14,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2026. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 143.48 Mio. EUR, gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -16,21 Prozent präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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