EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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29.09.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 2,87 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 2,87 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'935 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,92 EUR. Bei 2,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 31'746 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 154,71 Prozent. Bei einem Wert von 2,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 5,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. EVOTEC SE gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -16,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR im Vergleich zu 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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