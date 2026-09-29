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29.09.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag fester

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 2,96 EUR zu.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 2,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'046 Punkten liegt. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,96 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 2,88 EUR. Zuletzt wechselten 476'548 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 146,62 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 8,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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