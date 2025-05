EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag stärker

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 7,14 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'847 Punkten notiert. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,22 EUR zu. Mit einem Wert von 7,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87'023 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,70 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 41,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. EVOTEC SE liess sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 199.98 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 208.73 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,470 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht