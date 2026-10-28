EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 2,93 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'455 Punkten steht. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 339'793 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 145,74 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2026 Kursverluste bis auf 2,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,00 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,367 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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