EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Montagvormittag Boden gut

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 2,84 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'115 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,85 EUR. Bei 2,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32'149 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 157,04 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2026 Kursverluste bis auf 2,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 143.48 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren verloren