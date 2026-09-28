EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 2,86 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'183 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 745'245 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 60,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 143.48 Mio. EUR, gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -16,21 Prozent präsentiert.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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