EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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28.09.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,85 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 2,85 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'900 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,90 EUR. Bei 2,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 676'260 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 60,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 5,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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