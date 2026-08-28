EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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28.08.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag höher
Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,40 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 3,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 33'083 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 3,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,39 EUR. Bisher wurden heute 18'021 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.
Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,71 Prozent. Bei 3,18 EUR fiel das Papier am 14.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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