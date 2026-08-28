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28.08.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3,35 EUR.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,35 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'995 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 3,34 EUR. Bei 3,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 195'310 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 118,17 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,18 EUR am 14.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143.48 Mio. EUR – eine Minderung von -16,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 171.24 Mio. EUR eingefahren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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