Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 2,52 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'677 Punkten liegt. In der Spitze büsste die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,51 EUR ein. Bei 2,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 223'748 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2026 auf bis zu 6,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 167,28 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 4,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Am 05.11.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164.93 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 163.89 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,430 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

EVOTEC- und Bristol Myers Squibb-Aktien im Blick: Weiterer Wirkstoffkandidat für Studie zugelassen

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren verloren