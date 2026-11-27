Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 2,53 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 29'652 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 2,58 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,52 EUR ab. Bei 2,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120'433 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 165,59 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,41 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,05 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 05.11.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 164.93 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163.89 Mio. EUR umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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