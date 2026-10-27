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27.10.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 2,80 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,80 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'151 Punkten realisiert. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,80 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'123 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 161,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2026 auf bis zu 2,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 143.48 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,367 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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