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27.08.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Vormittag fester

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 3,37 EUR.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 3,37 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'634 Punkten notiert. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,37 EUR aus. Bei 3,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 12'496 Stück.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 7,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 53,84 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,18 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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