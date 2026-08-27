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27.08.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 3,38 EUR.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 3,38 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'760 Punkten liegt. Bei 3,41 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 161'150 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 115,72 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,18 EUR fiel das Papier am 14.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,15 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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