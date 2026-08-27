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27.08.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Donnerstagmittag zu

EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Donnerstagmittag zu

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 3,40 EUR.

EVOTEC
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Um 12:28 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 3,40 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'813 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,41 EUR. Bei 3,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 93'843 Stück.

Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 53,40 Prozent niedriger. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,18 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 7,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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