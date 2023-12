EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von EVOTEC SE

Der EVOTEC SE-Aktie ging im Xetra-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 21,05 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 26'943 Punkten realisiert. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 20,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,04 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 267'082 Aktien.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Gewinne von 16,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,69 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Aktien New York Schluss: Verluste

Wann kippt das Vertrauen der Investoren in Japan?