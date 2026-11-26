Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 2,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'076 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,45 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140'687 EVOTEC SE-Aktien.

Am 14.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 174,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,80 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. EVOTEC SE liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent auf 164.93 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163.89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,430 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

EVOTEC- und Bristol Myers Squibb-Aktien im Blick: Weiterer Wirkstoffkandidat für Studie zugelassen

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren verloren