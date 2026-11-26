Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 2,47 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'274 Punkten liegt. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 943'975 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 6,73 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 172,91 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,41 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,43 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 05.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164.93 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 163.89 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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