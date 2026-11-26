Die EVOTEC SE-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 2,48 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'207 Punkten notiert. Bei 2,43 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 645'392 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 6,73 EUR markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 170,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2026 bei 2,41 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 3,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164.93 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 163.89 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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