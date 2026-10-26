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26.10.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Montagvormittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 2,82 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 2,82 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'973 Punkten tendiert. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 2,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'504 Stück gehandelt.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 61,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,367 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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