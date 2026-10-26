EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Montagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 2,82 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'973 Punkten tendiert. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 2,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'504 Stück gehandelt.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 61,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,367 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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