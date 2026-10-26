Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’512 0.3%  SPI 20’468 0.4%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’368 0.7%  Euro 0.9257 0.1%  EStoxx50 6’091 0.4%  Gold 4’018 0.4%  Bitcoin 66’270 0.7%  Dollar 0.8261 0.1%  Öl 114.4 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor 5 Jahren abgeworfen
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr angefallen
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 3 Jahren verdient
DAX 40-Wert Merck-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Merck von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient
Suche...

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.10.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Montagvormittag ins Plus

EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Montagvormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 2,82 EUR.

EVOTEC
2.64 CHF 1.78%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 2,82 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'973 Punkten tendiert. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 2,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'504 Stück gehandelt.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 61,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,367 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EVOTEC-Aktie tiefer: Konzern holt erfahrene Wissenschaftlerin von Novo Nordisk

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.10.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:27 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:25 SG-Marktüberblick: 26.10.2026
09:05 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
08:53 Logo WHS Fed & Big Tech vor dem Showdown: Jetzt entscheidet sich die KI-Rallye
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Abwärtstrend gestoppt?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’031.82 19.54 S5ZB0U
Short 15’340.51 13.77 SJDBFU
Short 15’903.17 8.90 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’511.68 26.10.2026 09:45:32
Long 13’820.19 19.40 S05FBU
Long 13’507.29 13.72 SHB7NU
Long 12’944.75 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 2.63 4.03% EVOTEC SE

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bitcoin vor der US-Wahl: Worauf Krypto-Anleger am Wahltag achten müssen
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
Musk hat wohl Drosselung von Starlink für Ukraine angeordnet - EU verlangt von SpaceX volle Dienste
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.