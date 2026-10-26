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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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26.10.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Bei der EVOTEC SE-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 2,81 EUR.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 2,81 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 30'293 Punkten notiert. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,89 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,80 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 634'538 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 159,97 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,32 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 143.48 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,367 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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