EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montag in Grün

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 26,96 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 22'543 Punkten steht.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 29.08.2022. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,22 EUR in den Büchern standen.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

