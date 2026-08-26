EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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26.08.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 3,27 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'296 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'327 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 123,11 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143.48 Mio. EUR – eine Minderung von -16,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 171.24 Mio. EUR eingefahren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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