EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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26.08.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 3,38 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'545 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,41 EUR aus. Bei 3,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 598'601 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 115,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 6,09 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -16,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR im Vergleich zu 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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