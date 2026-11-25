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25.11.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel kam die EVOTEC SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 2,54 EUR.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der EVOTEC SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 2,54 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 28'847 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,51 EUR ab. Bei 2,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 16'842 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 6,73 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 62,26 Prozent niedriger. Am 13.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,28 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Am 05.11.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164.93 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 163.89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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