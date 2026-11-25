|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 2,54 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 2,54 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 28'833 Punkten realisiert. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 2,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 383'424 EVOTEC SE-Aktien.
Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). 165,38 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2026 Kursverluste bis auf 2,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164.93 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.89 Mio. EUR in den Büchern standen.
In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,430 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
EVOTEC- und Bristol Myers Squibb-Aktien im Blick: Weiterer Wirkstoffkandidat für Studie zugelassen
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren verloren
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.