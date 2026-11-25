Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 2,54 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 28'833 Punkten realisiert. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 2,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 383'424 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). 165,38 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2026 Kursverluste bis auf 2,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164.93 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.89 Mio. EUR in den Büchern standen.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,430 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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