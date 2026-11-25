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25.11.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 2,52 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 2,52 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 28'965 Punkten steht. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,51 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84'507 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 62,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2026 auf bis zu 2,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 164.93 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent gesteigert.
Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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