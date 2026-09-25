EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 2,76 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'977 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 2,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 204'040 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 164,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,71 EUR am 24.09.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 1,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -16,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 171.24 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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